Die S-Bahnen nur im Stundentakt? Am Stuttgarter Hauptbahnhof schauen viele Pendler verwirrt auf die Anzeigetafeln. Die Fahrt zur Arbeit verlängert sich – das sorgt für Ärger.

Am Montag fahren die S-Bahnen in Stuttgart lediglich im Stundentakt – sonst sind die Linien alle 15 Minuten unterwegs. Der Warnstreik der Eisenbahn-und Verkehrsgewerkschaft (EVG) wurde zwar abgewendet, doch die S-Bahn Stuttgart musste nach eigenen Angaben mehr als 2000 Zugfahrten umorganisieren. Die Ankündigung, dass die S-Bahnen deshalb nur im Stundenrhythmus verkehren, hat viele Pendler nicht mehr rechtzeitig erreicht.

Am Montagmorgen blicken am Stuttgarter Hauptbahnhof deshalb viele verwirrt auf die Anzeigetafeln. „Stimmen die Anzeigen?“, fragt sogar ein verzweifelter Mann die Passagierkoordinatoren am Bahnsteig. „Hätte jetzt nicht eigentlich die S1 fahren sollen?“ – „Ich weiß auch nicht“, wundert sich ein junger Mann und schüttelt verärgert den Kopf.

Aus zwei Stunden Fahrt zur Arbeit werden drei Stunden

Die Mitarbeiter der Bahn werden an diesem Morgen immer wieder von Pendlern angesprochen, sie versuchen die Menschen dann weiter zu Alternativverbindungen zu leiten. Zum Beispiel zur Stadtbahn, die ein älterer Herr in schnellem Gang zur Rolltreppe versucht zu erreichen: „Dass so lange keine S-Bahn fährt, ist untypisch. Ich muss mich jetzt beeilen, weil ich die Stadtbahn kriegen muss“, sagt er.

Für eine ältere Frau verlängert sich der Anfahrtsweg zur Arbeit nach Obertürkheim. „Aus zwei Stunden hin und zurück werden jetzt wahrscheinlich drei Stunden“, sagt sie. Sie habe gestern Abend extra noch einmal auf die Verbindungen geschaut: „Da hieß es noch, die S-Bahn komme alle 15 Minuten“, sagt sie. „Das ärgert mich, das wird ein langer Tag.“ Gestern hatte sie noch überlegt, im Homeoffice zu arbeiten. Für sie und viele andere Pendler am Bahnsteig wäre das am Montag die deutlich entspanntere Option gewesen.