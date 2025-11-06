S-Bahn Stuttgart: Horrormonat Oktober – wegen „komplexester Inbetriebnahme seit Jahrzehnten“

Nie kam die S-Bahn unpünktlicher an als im Oktober. Fahrgäste haben das am eigenen Leib erfahren. Ein Bahnsprecher verweist auf eine einzelne Stuttgart-21-Baustelle.
Seit dem Ende der Sommerferien ist das S-Bahn-Chaos zurück in Stuttgart. Fahrgäste erlitten in Bezug auf Verspätungen und Zugausfälle den schlimmsten Oktober aller Zeiten. Laut Angaben der S-Bahn fuhren im Oktober nur 74,4 Prozent aller Züge mit weniger als sechs Minuten Verspätung ein. Zum Vergleich: der bis dato schlechteste Oktoberwert liegt bei 86,8 Prozent (2023); auch der bis dato niedrigste Monatswert überhaupt (78,8 Prozent einigermaßen pünktliche Züge, April 2025) wurde deutlich unterboten.