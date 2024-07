Wegen eines hohen Krankenstands bei der S-Bahn Stuttgart fahren die Linien S4 und S5 in dieser Woche lediglich im Halbstundentakt.

Fahrplanänderungen bei der S-Bahn im Raum Stuttgart bringen in dieser Woche die Linien S4 und S5 aus dem Takt. Grund für die Änderungen im Fahrplan ist ein anhaltend hoher Krankenstand.

Wie die S-Bahn Stuttgart berichtet, kommt es von Montag, 8. Juli, bis Freitag, 12. Juli, zu den kurzfristigen Änderungen. Die Züge der Linien S4 Stuttgart Schwabstraße–Marbach (Neckar) und S5 Stuttgart Schwabstraße–Bietigheim fahren demnach lediglich im Halbstundentakt.

Die Bahn empfiehlt Pendlern und Reisenden, die aktuellen Verbindungen in den elektronischen Fahrplanmedien zu überprüfen und gegebenenfalls eine frühere Fahrt zu wählen. Fahrplaninformationen in Echtzeit gibt es laut Bahn auf bahn.de und in der App DB Navigator.