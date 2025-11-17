S-Bahn Stuttgart: Fährt die S1 bald bis nach Horb?

Die S1 könnte von 2027 an stündlich bis Horb rollen. Damit wollen Land und Region die Gäubahn-Unterbrechung abfedern. Die Kosten trägt das Land – die Risiken sollen begrenzt bleiben.
Die S-Bahnzüge der Linie S1 könnten in gut anderthalb Jahren ihren Aktionsradius deutlich über die Region Stuttgart hinaus vergrößern. Mit der Ausweitung, die am Mittwoch im Verkehrsausschuss der Region Stuttgart diskutiert wird, soll auf die sich abzeichnende Unterbrechung der Gäubahn reagiert werden. Treibende Kraft hinter dem Plan ist das Land, das auch die Mehrkosten übernehmen soll.