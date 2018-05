S-Bahn Stuttgart Durchsage verschluckt das vertraute „S“ der S-Bahn

Von aim 18. Mai 2018 - 12:22 Uhr

S-Bahn-Passagiere wundern sich über die Durchsagen der Züge. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Wer häufig S-Bahn fährt, dem müsste aufgefallen sein, dass ein Teil der S-Bahn-Durchsage fehlt. In mehreren Linien wird das „S“ der Ansage nicht mehr ausgesprochen. Wo ist der Buchstabe nur hin?

Stuttgart - Es ist so banal, dass es zunächst gar nicht auffällt. Erst nach einigen Haltestellen wird so mancher Pendler in der Stuttgarter S-Bahn stutzig und fragt sich, was denn auf einmal anders sei an der sonst so vertrauten Durchsage, die vor jedem Stop durch die Wagons des Zuges tönt. Seit einigen Wochen sagt die freundliche Damenstimme auf Band nicht mehr „S2 nach Filderstadt, nächste Station Hauptbahnhof“. Das „S“ fehlt.

Wo ist der fehlende Buchstabe geblieben?

Stattdessen nennt die Ansagerin schlicht die Nummer der jeweiligen S-Bahn-Linie. Es hört sich ein bisschen so an, als hätte man ihr den Anfang des Satzes abgeschnitten. Nach mehrmaligem Zuhören bekommt der Pendler fast ein bisschen Mitleid mit der Dame. Doch die Deutsche Bahn ist bereits informiert.

Wie viele S-Bahn-Passagiere vermuteten, handelt es sich um ein technisches Problem. „Es gab Probleme bei der Bespielung“, sagt eine Mitarbeiterin der Deutschen Bahn AG aus Berlin. „Das Problem ist uns bekannt und wird in nächster Zeit behoben“, heißt es weiter. Es sieht also aus, als sei bald alles wieder beim Alten.