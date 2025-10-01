S-Bahn Stuttgart: Defektes Signal in Bad Cannstatt sorgt für Verspätungen und Ausfälle
Pendler in Bad Cannstatt brauchen aktuell etwas mehr Zeit (Archivbild). Foto: IMAGO/Sportfoto Rudel

In Bad Cannstatt sorgt es am Mittwochmittag eine Signalstörung für S-Bahn-Chaos. In unserer Live-Übersicht sehen Sie alle aktuellen Ausfälle und Verspätungen.

S-Bahn-Chaos Teil drei am Mittwoch in Stuttgart. Nachdem am Morgen bereits ein defektes Signal den S-Bahnverkehr ausbremste und am Vormittag eine Weichenstörung in Zuffenhausen für Verspätungen und Ausfälle sorgte, gibt es nun eine Signalstörung in Bad Cannstatt. Das teilt die S-Bahn Stuttgart auf X mit. Betroffen sind demnach die Linien S1, S2, S3. Es komme zu Verspätungen und Ausfällen.

 

S-Bahn Stuttgart: Aktuelle Ausfälle und Verspätungen im Überblick

Wie viele S-Bahnen welcher Linie aktuell verspätet sind oder ausfallen, zeigt unsere Tabelle. Wir werten dafür Echtzeitdaten aus, die Tabelle aktualisiert sich automatisch alle zehn Minuten. Klicken Sie auf eine der Linien, um Details zu erfahren:

Die S-Bahn Stuttgart bittet Fahrgäste, auf Lautsprecheransagen und Anzeigen an den Bahnsteigen zu achten sowie die Reiseverbindung online zu aktualisieren.

 