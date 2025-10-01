S-Bahn Stuttgart: Defektes Signal in Bad Cannstatt sorgt für Verspätungen und Ausfälle

1 Pendler in Bad Cannstatt brauchen aktuell etwas mehr Zeit (Archivbild). Foto: IMAGO/Sportfoto Rudel

In Bad Cannstatt sorgt es am Mittwochmittag eine Signalstörung für S-Bahn-Chaos. In unserer Live-Übersicht sehen Sie alle aktuellen Ausfälle und Verspätungen.











Link kopiert



S-Bahn-Chaos Teil drei am Mittwoch in Stuttgart. Nachdem am Morgen bereits ein defektes Signal den S-Bahnverkehr ausbremste und am Vormittag eine Weichenstörung in Zuffenhausen für Verspätungen und Ausfälle sorgte, gibt es nun eine Signalstörung in Bad Cannstatt. Das teilt die S-Bahn Stuttgart auf X mit. Betroffen sind demnach die Linien S1, S2, S3. Es komme zu Verspätungen und Ausfällen.