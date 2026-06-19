S-Bahn Stuttgart: Defekte Weiche legt S-Bahn-Verkehr lahm – Verspätungen und Ausfälle

1 Am Bahnhof in Stuttgart-Vaihingen ist aktuell eine Weiche defekt (Archivbild). Foto: imago images/Arnulf Hettrich

Eine defekte Weiche am Bahnhof in Vaihingen bremst den S-Bahn-Verkehr auf mehreren Linien aus. Ein Überblick über aktuelle Verspätungen und Ausfälle.











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Fahrgäste der S-Bahn Stuttgart brauchen am Freitag starke Nerven. Nachdem zunächst eine defekte Oberleitung nahe der Haltestelle Schwabstraße den S-Bahn-Verkehr ausbremste, sorgt nun eine defekte Weiche am Bahnhof in Vaihingen für Verspätungen und Ausfälle. Das teilt die S-Bahn auf X mit. Demnach sind die Linien S1, S2 und S3 von der Weichenstörung betroffen.