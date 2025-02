S-Bahn-Horror mit nervigen Dauerbaustellen

Auch im ersten Quartal 2025 führen unzählige Baustellen zu Sperrungen im S-Bahn-Netz Stuttgart. Pendler müssen sich an neun von zehn Tagen auf Beeinträchtigungen einstellen. Dieser Artikel ist am 9. Januar 2025 erschienen und wurde am 6. Februar 2025 aktualisiert.

Statistisch an neun von zehn Tagen hat es im vergangenen Jahr eine Baustelle im Netz der S-Bahn Stuttgart gegeben. Zwar könne man diese Zahl für 2025 noch nicht generell bestätigen. „Aber auf einen ähnlichen Umfang werden sich die Fahrgäste wieder einstellen müssen“, deutet Reinhold Willing, der Sprecher der S-Bahn Stuttgart, an. Die Baumaßnahmen und die notwendigen Sperrungen auf allen Linien im ersten Quartal 2025 lassen keinen anderen Schluss zu. Auch die Fans des VfB Stuttgart müssen längere Fahrzeiten in Kauf nehmen.

Ab dem Abend keine Züge nach Waiblingen Erst in den Morgenstunden des 8. Januar endete die ganztägige Sperrung der Strecke zwischen Bad Cannstatt und Waiblingen. Doch nach der Sperrung ist vor der Sperrung: Seitdem rollt bis Montag, 3. Februar, nunmehr abends und nachts von 21 bis 5 Uhr kein Zug zwischen dem Stuttgarter Hauptbahnhof und Waiblingen. Die S 2 verkehrt lediglich zwischen Filderstadt und dem Hauptbahnhof sowie Waiblingen und Schorndorf. Die S 3 gar ausschließlich zwischen Waiblingen und Backnang. Die S 1 ist nicht betroffen.

Die Ausfälle im ersten Quartal im Überblick Foto: DB Regio/Yann Lange

Ersatzbusse fahren als direkte Verbindung zwischen Waiblingen (Dammstraße) und dem Hauptbahnhof (Arnulf-Klett-Platz) oder mit Zwischenstopps am Bahnhof Fellbach, Nürnberger Straße und Bad Cannstatt (Wilhelmsplatz). In Richtung Haltestelle Sommerrain gibt es einen Ersatzverkehr mit Kleinbussen ab der Nürnberger Straße.

Längere Fahrzeiten auch für VfB-Fans Betroffen von der Sperrung ist auch die VfB-Heimpartie gegen RB Leipzig am Mittwoch, 15. Januar, um 20.30 Uhr. Um die Heimreise der Fans in Richtung Rems-Murr-Kreis und Innenstadt nach Spielschluss zu gewährleisten, „werden zusätzliche Ersatzbusse eingesetzt“, verspricht Willing. In das Zeitfenster fällt zudem das Heimspiel des VfB in der Champions League gegen Paris Saint-Germain am Mittwoch, 29. Januar. VfB-Fans werden mehr Zeit für die Abreise einplanen müssen.

Dauerbaustellen bei der S-Bahn Hintergrund für die erneute Sperrung sind gleich zwei parallel laufende Großinvestitionen der Deutschen Bahn. Zum einen geht es um die Modernisierung der bestehenden, oftmals störanfälligen Infrastruktur, zum anderen um den Ausbau der Leit- und Sicherungstechnik für den Digitalen Knoten Stuttgart (DKS). Die Bahn verfolgt dabei weiter ihre Pläne, wenngleich die dritte und letzte Ausbaustufe des DKS bislang noch nicht abschließend finanziert ist.

Immer wieder Zugausfälle Beide Maßnahmen sollen zu einem zukunftsfähigen und vor allem stabileren S-Bahn-Netz in der Region Stuttgart führen. „Das ist aber leider ausschließlich über Baustellen möglich“, ist sich Willing der Belastung für Pendler, Schüler und andere Fahrgäste bewusst. Seit knapp zwei Jahren kommt es zu immer wiederkehrenden Zugausfällen und Streckensperrungen wegen der Baumaßnahmen. Und ein Ende ist nicht in Sicht.

CMT-Besucher müssen auf Busse umsteigen Alleine im ersten Quartal 2025 gibt es eine Vielzahl an Fahrplanänderungen und Sperrungen. Mit am gravierendsten ist von Samstag, 25. Januar, ab 1.20 Uhr bis Freitag, 7. Februar, 4.20 Uhr, der Ausfall der Linien S 2 und S 3 auf der Strecke zwischen Vaihingen und Filderstadt sowie Flughafen/Messe. Die S 2 verkehrt dann zwischen Vaihingen und dem Hauptbahnhof sowie die S 3 zwischen Vaihingen und Bad Cannstatt nur im 30-Minuten-Takt. Die Bahn richtet einen Busersatzverkehr zwischen Vaihingen und Filderstadt im wechselnden 15-Minuten-Takt ein. Pünktlich zum zweiten Wochenende müssen Besucher der Urlaubsmesse CMT, die mit öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen, dann auf Busse umsteigen. Durch die deutlich kleinere Fahrgastkapazitäten ist mit zeitweisen Engpässen zu rechnen. Besucher, die mit dem ÖPNV anreisen, sollten daher längere Fahrtzeiten einplanen.

Stammstrecke gesperrt Auch die S-Bahn-Stammstrecke bleibt nicht verschont. Der Tunnel in der Stuttgarter Innenstadt ist von Samstag, 15. Februar, 1.30 Uhr, bis Montag, 17. Februar, 4.30 Uhr, gesperrt. Es wird ein Busersatzverkehr eingerichtet. Ab Ende Januar, Anfang Februar verlagern sich die Sperrungen dann zunehmend in den nordwestlichen Bereich in Richtung Feuerbach und Zuffenhausen. Pendler müssen aber im gesamten S-Bahn-Netz Stuttgart hinsichtlich der von der Deutschen Bahn bekannt gegebenen Baustellenplanung weiter mit Beeinträchtigungen rechnen – zunächst bis mindestens April.

Nähere Informationen zu den Einschränkungen im Bahnverkehr gibt es im Internet unter: www.s-bahn-stuttgart.de.

