S-Bahn-Stammstrecke auch 2027 gesperrt

Entgegen bisheriger Aussagen der Deutschen Bahn wird es auch im Jahr 2027 eine Sperrung des zentralen S-Bahnabschnitts in der Innenstadt, der sogenannten Stammstrecke, geben. Die entsprechende Aussage eines Bahn-Vertreters in der nicht-öffentlichen Aufsichtsratssitzung des Verkehrs- und Tarifverbunds Stuttgart (VVS) hat am Dienstag nach Angaben aus Teilnehmerkreisen schwere Irritationen ausgelöst.

Stammstreckensperrung war zuletzt noch keine Erwähnung wert

Als Olaf Drescher, Chef der Projektgesellschaft, die Stuttgart 21 baut, und Matthias Glaub, Chef der S-Bahn Stuttgart, vor rund drei Wochen vor den Regionalräten über die weiteren Arbeiten an Stuttgart 21 und der Digitalisierung des Bahnnetzes in der Region referierten, war ihnen die neuerliche Unterbrechung der Stammstrecke im Jahr 2027 noch keine Erwähnung wert.

Verweis auf Sitzung hinter verschlossenen Türen

In dieser Sitzung habe man, sagt ein Bahn-Sprecher nun, „die bereits fest eingeplanten Sperrpausen im Jahr 2025 öffentlich dargestellt und einen Ausblick auf 2026 gegeben“. Warum die Information nun gestreut wurde, bleibt unklar. Der Bahn-Sprecher bittet um Verständnis, dass man „zur nicht öffentlichen Sitzung des VVS-Aufsichtsrats grundsätzlich keine Stellung“ nehme.

Unbeantwortet bleibt die Frage nach der Dauer der für 2027 anvisierten Unterbrechung des Verkehrs im Innenstadttunnel. „Über konkrete Zeiträume und Auswirkungen der 2027 notwendigen Sperrung werden wir selbstverständlich rechtzeitig informieren“, sagt der Bahn-Sprecher dazu. Es bleibe festzuhalten, dass „nach der Inbetriebnahme des Digitalen Knotens Stuttgart im Stammstreckentunnel der S-Bahn noch die alte Technik ausgebaut werden muss – denn diese wird bis zur Umschaltung auf die neue Technik noch benötigt und kann deshalb nicht in den Sperrpausen im Jahr 2025 und 2026 entfernt werden“.

Ursprünglich waren weniger Sperrungen vorgesehen

Erstmals hatte die Bahn in den Sommerferien 2021 die Stammstrecke gesperrt. Damals war man noch davon ausgegangen, dass die sommerlichen Einschränkungen nur zusätzlich in den Jahren 2022 und 2023 nötig werden würden. Allerdings musste die Bahn später einräumen, deutlich mehr dieser langen Sperrpausen zu benötigen. Jene im Jahr 2026 wird sich dabei nicht wie üblich an den sechswöchigen Sommerferien orientieren, die vom 30. Juli bis 12. September dauern. Im Jahr 2026 bleibt die Stammstrecke bereits vom 8. Juli an bis 12. September gesperrt.

Erheblicher Eingriff ins S-Bahn-Netz

Bei den Stammstreckensperrungen wird das S-Bahn-Netz zweigeteilt. Die Bahnen, die einst als Rückgrat des öffentlichen Nahverkehrs in Stuttgart und der Region galten, fahren dann nur bis zum Kopfbahnhof in Stuttgart. Die Stationen Stadtmitte, Feuersee, Schwabstraße, Universität und Österfeld werden nicht bedient. Zwischen dem Hauptbahnhof und dem Stuttgarter Stadtteil Vaihingen sind dann in dieser Zeit Ersatzbusse im Einsatz.