Stammstrecke der S-Bahn Stuttgart auch 2027 gesperrt

Entgegen bisheriger Aussagen der Deutschen Bahn wird es auch im Jahr 2027 eine Sperrung des zentralen S-Bahnabschnitts in der Innenstadt, der sogenannten Stammstrecke, geben. Die entsprechende Aussage eines Bahnvertreters in der nicht-öffentlichen Aufsichtsratssitzung des Verkehrs- und Tarifverbunds Stuttgart (VVS) hat am Dienstag nach Angaben aus Teilnehmerkreisen für schwere Irritationen gesorgt.