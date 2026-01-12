In Stuttgart herrscht am Montag einmal mehr S-Bahn-Chaos. Seit dem Morgen sind viele S-Bahnen verspätet oder fallen gar ganz aus. Die aktuelle Lage im Überblick.

Die ohnehin wenig geschonten Nerven der Fahrgäste der S-Bahn Stuttgart werden am Montag einmal mehr strapaziert. Nachdem es am Morgen aufgrund einer Signalstörung am Nordbahnhof zu Stau auf der Stammstrecke kam – von einer Signalstörung in Böblingen ganz zu schweigen – und später die Strecke zwischen Esslingen und Plochingen wegen eines Polizeieinsatzes gesperrt werden musste, kommt es auch am Nachmittag weiterhin (Stand: 16 Uhr) zu Verspätungen und Ausfällen auf vielen Linien.

Rund jede vierte S-Bahn-Verbindung fällt aktuell aus. Zwei von fünf S-Bahnen haben mindestens drei, ein Drittel mindestens sechs und ein Fünftel mindestens 15 Minuten Verspätung. Ausfälle gibt es derzeit auf allen Linien außer der S2 – wobei es auch dort zu Verspätungen kommt.

S-Bahn Stuttgart: Live-Übersicht über Verspätungen und Ausfälle

Wie viele S-Bahnen welcher Linie aktuell verspätet sind oder ausfallen, zeigt unsere Tabelle. Wir werten dafür Echtzeitdaten aus, die Tabelle aktualisiert sich automatisch alle zehn Minuten. Klicken Sie auf eine der Linien, um Details zu erfahren:

Weder auf der Webseite des Verkehrsverbunds Stuttgart noch auf dem X-Account der S-Bahn Stuttgart werden Gründe für das anhaltende Chaos genannt.