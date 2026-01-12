In Stuttgart herrscht am Montag einmal mehr S-Bahn-Chaos. Seit dem Morgen sind viele S-Bahnen verspätet oder fallen gar ganz aus. Die aktuelle Lage im Überblick.
Die ohnehin wenig geschonten Nerven der Fahrgäste der S-Bahn Stuttgart werden am Montag einmal mehr strapaziert. Nachdem es am Morgen aufgrund einer Signalstörung am Nordbahnhof zu Stau auf der Stammstrecke kam – von einer Signalstörung in Böblingen ganz zu schweigen – und später die Strecke zwischen Esslingen und Plochingen wegen eines Polizeieinsatzes gesperrt werden musste, kommt es auch am Nachmittag weiterhin (Stand: 16 Uhr) zu Verspätungen und Ausfällen auf vielen Linien.