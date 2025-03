S-Bahn Stuttgart: Arzteinsatz in Österfeld – Verspätungen und Ausfälle bei S1, S2 und S3

1 Bei den Linien S1, S2 und S3 kam es zeitweise unter anderem zu Verspätungen. Foto: imago images/Arnulf Hettrich/Arnulf Hettrich via www.imago-images.de

Weil ein Fahrgast in Stuttgart-Österfeld ärztlich versorgt werden musste, war die Strecke von Österfeld zur Schwabstraße zeitweise blockiert. Auch danach kann es zu Verspätungen, Umleitungen und Ausfällen kommen.











Einmal mehr brauchten Fahrgäste der Stuttgarter S-Bahnen am Donnerstag etwas Geduld: Wegen der ärztlichen Versorgung eines Fahrgastes in einer Bahn der Linie S1 in Österfeld war die Strecke von Österfeld in Richtung Stuttgart-Schwabstraße zeitweise blockiert. Das teilte die S-Bahn Stuttgart am Donnerstagnachmittag auf X, vormals Twitter, mit.