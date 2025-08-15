S-Bahn Stuttgart: 17-Jähriger bedroht Mann in S-Bahn mit Messer

Ein Streit um ein Fahrrad in einer S-Bahn der Linie S1 ist am Donnerstag eskaliert. Der Sicherheitsdienst hielt den mutmaßlichen Täter bis zum Eintreffen der Bundespolizei fest.

Ein Fahrgast ist in einer S-Bahn der Linie S1 von einem 17-Jährigen mit einem Messer bedroht worden. Laut Angaben der Polizei betrat der 44-jährige Geschädigte gegen 16:30 Uhr am Bahnhof Wernau (Kreis Esslingen) die S-Bahn in Fahrtrichtung Stuttgart. Er führte ein Fahrrad mit sich, welches er in den dafür vorgesehenen Bereich der S-Bahn stellte.

Während der Fahrt soll der Tatverdächtige das Rad gewaltsam zur Seite bewegt haben, woraufhin es zu einer verbalen Auseinandersetzung gekommen sein soll. Hierbei wurde der 44-Jährige offenbar beleidigt. Im weiteren Verlauf zog der Jugendliche ein Messer und bedrohte den Mann damit.

Polizei stellte das Messer sicher

Nach dem Halt am Stuttgarter Hauptbahnhof sprach der Geschädigte den Sicherheitsdienst der Deutschen Bahn an. Diese hielt den Tatverdächtigen bis zum Eintreffen der Bundespolizei fest. Die Beamten stellten das Messer sicher und brachten den 17-Jährigen für weitere Maßnahmen auf die Dienststelle. Gegen ihn wird unter anderem wegen Bedrohung ermittelt.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Bundespolizeiinspektion Stuttgart unter der Telefonnummer 0711/55049-1020 zu melden.