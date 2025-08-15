S-Bahn Stuttgart: 17-Jähriger bedroht Mann in S-Bahn mit Messer

Ein Streit um ein Fahrrad in einer S-Bahn der Linie S1 ist am Donnerstag eskaliert. Der Sicherheitsdienst hielt den mutmaßlichen Täter bis zum Eintreffen der Bundespolizei fest.
Ein Fahrgast ist in einer S-Bahn der Linie S1 von einem 17-Jährigen mit einem Messer bedroht worden. Laut Angaben der Polizei betrat der 44-jährige Geschädigte gegen 16:30 Uhr am Bahnhof Wernau (Kreis Esslingen) die S-Bahn in Fahrtrichtung Stuttgart. Er führte ein Fahrrad mit sich, welches er in den dafür vorgesehenen Bereich der S-Bahn stellte.