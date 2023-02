1 In Stuttgart hieß es wieder einmal: Warten auf die S-Bahn (Archivbild). Foto: Lichtgut/Christoph Schmidt

Weichendefekte in Stuttgart-Nord und vor allem an der Zugangsrampe zum S-Bahn-Tunnel in Stuttgart haben am Mittwochvormittag sämtliche Linien im Stuttgarter Netz betroffen. Was waren die Ursachen und Folgen?















Zwei Weichenstörungen haben am Mittwochvormittag den S-Bahn-Verkehr in Stuttgart stark beeinträchtigt. Das erste technische Problem begann um 10.15 Uhr in Stuttgart-Nord, ein zweiter noch gravierender Defekt betraf von 10.45 Uhr an eine Weichenverbindung direkt an der Zugangsrampe zum S-Bahn-Tunnel in Stuttgart. Dies hatte somit Auswirkungen auf sämtliche S-Bahn-Linien.

Dies führte dazu, dass zeitweise S-Bahnen der Linien S 6 und S 60 aus Weil der Stadt und Renningen sowie der Linien S 2 und S 3 aus Schorndorf beziehungsweise Backnang den Hauptbahnhof nicht anfahren konnten. Die Linien S 4 und S 5 konnten wegen einer Umleitung über die Ferngleise zeitweise den Bahnhof Feuerbach nicht fahren.

Wenden auf Unterwegsbahnhöfen

Die betroffenen Linien fuhren aber dann nicht die oberen Gleise im Stuttgarter Hauptbahnhof an, sondern wendeten vorübergehend an Unterwegsbahnhöfen: Die S 6 und S 60 in Zuffenhausen, die S 3 fuhr zwischen Backnang und Bad Cannstatt, die S 2 zwischen Filderstadt und Vaihingen beziehungsweise zwischen Schorndorf und Waiblingen.

Zeitweise reduzierter Takt

Mit Ausnahme der Linien S 6 und S 60 konnte die Bahn relativ rasch den Verkehr aber zumindest in einem reduzierten 30-Minuten-Takt wieder freigeben. Die Weichen waren prinzipiell nämlich weiterhin befahrbar, konnten allerdings nicht in dem engen, notwendigen Takt angefahren werden, der auf der Tunnelstrecke in Stuttgart nur zweieinhalb Minuten Abstand zwischen den Zügen beträgt.

Die Weichenstörung am Nordbahnhof war nach einer Dreiviertelstunde behoben, die Störung an der Zugangsrampe zum S-Bahn-Tunnel dauerte um die Mittagszeit noch an. Über die Ursache konnte die Bahn zunächst keine Aussage treffen. Automatische Sicherungssysteme hätten jeweils Probleme an das Stellwerk gemeldet und verhindert, dass der Fahrweg wie üblich eingestellt werden konnte.