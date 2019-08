S-Bahn-Störungen in Stuttgart

1 Auch das lähmte den S-Bahn-Verkehr: Feuerwehreinsatz am Montagabend in Untertürkheim. Foto: 7aktuell.de/Max Kurrer

Bei der S-Bahn läuft noch immer nicht alles rund. Die Signalstörung ist weiterhin nicht behoben – es kommt zu Ausfällen und Verspätungen. Und dann gab es schon wieder Brandalarm...

Stuttgart - Denkste wohl! Die Signalstörung, die schon den ganzen Montag über den S-Bahn-Verkehr nur eingeschränkt fahren lässt, ist auch am Dienstagmorgen nicht behoben worden. Entgegen der Erwartung der Bahnverantwortlichen haben Techniker das Problem, offenbar durch Bauarbeiter der S-21-Baustelle ausgelöst, nicht in den Griff bekommen. Im morgendlichen Berufsverkehr kam es wieder zu Verspätungen und zahlreichen Ausfällen.

Offenbar steckt der Wurm drin. Am späten Montagabend jedenfalls gab es einen weiteren Alarmfall, der die S-Bahnen der Linie S 1 sowie den Regional- und Fernverkehr auf der Strecke Stuttgart-Ulm lahm legte. „Gegen 21.20 Uhr hatte der Lokführer eines Güterzugs Rauch festgestellt“, sagt Bundespolizeisprecher Sebastian Maus. Der Güterzug blieb auf freier Strecke zwischen den Stadtteilen Obertürkheim und Untertürkheim stehen, während die Rettungskräfte anrückten.

Der Güterzug blockierte die Stammstrecke

Während des Einsatzes musste auch die Stammstrecke nach Ulm gesperrt werden. Nach Angaben der Bundespolizei war die Ursache allerdings relativ harmlos: „Der Qualm dürfte durch einen Defekt an einem Stromabnehmer der Lok entstanden sein“, sagt Polizeisprecher Maus, „ein wirklicher Brand war nicht entstanden.“ Um 22.20 Uhr konnte der Alarm wieder aufgehoben werden.

Ganz anders hatte das noch am späten Sonntagabend ausgesehen, als es mitten im S-Bahn-Tunnel zwischen den Haltestellen Schwabstraße und Universität in Vaihingen einen Kabelbrand gegeben hatte. Dort musste auf drei Meter Länge ein Feuer gelöscht werden, das wohl durch einen Defekt entstanden war. Seither gibt es nur eine mobile Stromversorgung.

Die aktuelle Signalstörung an der Tunnelrampe im Hauptbahnhof wird wohl auch den Dienstag über anhalten. Jedenfalls meldet die Bahn, dass dies noch bis Betriebsschluss der Fall sein wird. So hieß es übrigens auch am Montag. Für Fahrgäste der S-Bahn bleibt nur eines: Vor Fahrtantritt sollte man nochmals die Zeiten und Routen überprüfen, weil es teilweise Umleitungen gibt. Hierbei helfen Apps auf dem Smartphone wie VVS mobil, SSB mobil, DB-Navigator oder DB-Streckenagent.