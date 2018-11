S-Bahn-Störung in Stuttgart S-Bahnen wegen Notarzteinsatz aus dem Takt

Von Wolf-Dieter Obst 28. November 2018 - 08:46 Uhr

In der S-Bahn-Station Schwabstraße musste der Notarzt ran. Foto: dpa

Störung im S-Bahn-Netz: Wegen eines Notarzteinsatzes am Mittwochmorgen sind die S-Bahnen auf der Stammstrecke zeitweise blockiert gewesen.

Stuttgart - Fahrgäste im S-Bahn-Verkehr müssen sich am Mittwochmorgen auf Verspätungen einstellen. Gegen 8.20 Uhr wurde von der unterirdischen Station Schwabstraße im Westen ein medizinischer Notfall gemeldet. Notarzt, Rettungsdienst und Bundespolizei rückten aus.

Mehr zum Thema

Nach ersten Meldungen hatte eine junge Frau gesundheitliche Probleme bekommen und musste behandelt werden. Der Einsatz dauerte von 8.24 bis 8.36 Uhr, so eine Bahn-Sprecherin – danach rollten die Bahnen wieder. Allerdings gerieten die betroffenen Linien aus dem Takt. Erst am Dienstag hatte es gegen 8.35 Uhr einen Notarzteinsatz in der Schwabstraße gegeben.