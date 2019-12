1 An der S-Bahn-Station Feuersee hat ein Unbekannter eine Tasche gestohlen (Symbolbild). Foto: Lichtgut/Max Kovalenko/Max Kovalenko

Ein 67-jähriger Mann stellt an der S-Bahn-Station Feuersee für einen kurzen Moment seine Tasche ab. Ein Unbekannter nutzt die Situation und macht sich mit dem teuren Diebesgut aus dem Staub.

Stuttgart - Ein unbekannter Täter hat am Mittwochmittag an der Stuttgarter S-Bahn-Station Feuersee einem Reisenden die Tasche gestohlen, in der sich Wertsachen von etwa 13.000 Euro befanden. Nach Angaben der Polizei stand der 67-Jährige gegen 12 Uhr am Bahnsteig, als er seine Tragetasche mit der Aufschrift „Porsche“ auf einer Sitzbank abstellte und zu einer Informationstafel ging.

Ein bislang unbekannter Mann nutzte den Moment und entwendete die Tasche. Anschließend verschwand er in eine S-Bahn der Linie S4 in Richtung Backnang. In der Tasche befanden sich nach Angaben des Bestohlenen handsignierte Bilder und hochwertige Kfz-Teile. Insgesamt soll der Inhalt der Tasche rund 13.000 Euro wert sein. Der mutmaßliche Täter war mit einer schwarzen Kopfbedeckung und einer schwarzen Jacke bekleidet. Zudem hatte er einen schwarzen Rucksack und eine braune Einkaufstasche mit sich.

Die Auswertung der Videosequenzen am Bahnsteig und in der S-Bahn sind momentan Gegenstand der Ermittlungen der Bundespolizei. Zeugen des Diebstahls können sich unter der Telefonnummer 0711/870350 melden.

+ + Crimemap Stuttgart + + Crimemap – wo die Polizei wie oft ausrückt Hier geht’s zur Crimemap >> Einbruch, Diebstahl, Unfall, Gewalt: Unsere Crimemap zeigt, wo sich diese Vorfälle ballen – täglich aktualisiert und auf Grundlage der Berichte der Polizei Stuttgart.