S-Bahn-Sperrung zwischen Schorndorf-Waiblingen: S2-Ausfall und VfB-Heimspiel: Fans müssen in Ersatzbusse steigen

Das VfB-Heimspiel fällt genau auf das Wochenende, ab dem die S2 zwischen Schorndorf und Waiblingen ausfällt. Freitagnacht, 14. März, beginnt der neuntägige Ausfall der S-Bahnlinie 2 zwischen Schorndorf und Waiblingen. Grund sind Weichenarbeiten in Schorndorf. Für Fußball-Fans aus dem Remstal, die den ÖPNV nutzen, gibt es daher große Einschränkungen bei der An- und Abreise zum Heimspiel des VfB Stuttgart gegen Bayer 04 Leverkusen am Sonntag, 16. März, um 19.30 Uhr.

Die Ersatzbusse haben andere Abfahrtszeiten

Für die S-Bahn zwischen Waiblingen und Schorndorf fährt ein Ersatzverkehr mit Bussen (S2E). Die Bahn verweist darauf, dass man die frühere Abfahrtszeit der Busse in Schorndorf beachten solle. Und mehr Zeit ist auch einzuplanen. So startet etwa ein Ersatzbus am Sonntag, 16. März, laut VVS-App um 17.42 Uhr in Schorndorf, und man ist mit Umsteigen in Waiblingen auf die S2 dann um 18.50 Uhr in Cannstatt. Der Mex 13 von Schorndorf ab 17.44 Uhr endet in Grunbach, von dort geht es mit dem Ersatzbus bis Waiblingen, dort kann man in die S2 steigen und ist laut Plan um 18.50 Uhr in Bad Cannstatt.

Lesen Sie auch

Fahrpläne der Regionalzüge eingeschränkt

Über die abweichenden Fahrpläne im Regionalverkehr der Linien RE1 und MEX 13 wird informiert unter www.arverio-bw.de. Weitere Infos wie der Fahrplan für den Ersatzverkehr gibt es unter www.s-bahn-stuttgart.de. Zudem setzt die S-Bahn Stuttgart Sonderzüge ein. Zu beachten ist, dass es auch Haltausfälle und Ersatzverkehr in der Nacht auf 16. März von 0.05 bis 3.45 Uhr zwischen Fellbach und Stuttgarter Hauptbahnhof gibt, der Grund sind Schienenschleifarbeiten.