S-Bahn-Stammstrecke Stuttgart: Hunderte Bauarbeiter im Einsatz – was im Tunnel gerade passiert

Noch bis 5. September ist die Stammstrecke gesperrt. Der Grund sind die technische Aufrüstung und die Vorbereitung auf S 21. Hier ein Blick in den Tunnel.
Fast muss man zweimal hinschauen, ob des ungewöhnlichen Anblicks. Wo sonst die S-Bahnen beinahe im Minutentakt ein- und ausfahren, steht nun ein Mercedes-Laster auf den Schienen am unterirdischen Bahnsteig des Stuttgarter Hauptbahnhofs. Das Zwei-Wege-Fahrzeug, das sowohl über Räder als auch Rollen für die Schienen verfügt, ist für die vorbereitenden Maßnahmen an der neuen Oberleitung im Einsatz. Auf dem Bahnsteig selbst stehen mehrere Rollen mit 15-Hertz-Kabel. Der Belag wird vor der Tonnen schweren Fracht mit Teppich und Holzlatten besonders geschützt. Schließlich wurde dieser bei den vorangegangenen Sperrungen während der Sommerferien – bereits viermal – ebenso umgestaltet wie die anderen Haltestellen Stadtmitte, Schwabstraße, Feuersee und Universität auf der sogenannten Stammstrecke zwischen Hauptbahnhof und Vaihingen. „Alleine 50 Kilometer Kabel werden in diesem Sommer verbaut“, erklärt Katja Besnier, die Koordinatorin für die Tunnelnachrüstung.