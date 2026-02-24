Tausende Pendler waren am Dienstagmorgen betroffen, doch der befürchtete Verkehrskollaps blieb aus. Eine Polizei-Sprecherin schätzt die Lage ein.
Wegen der Sperrung der S-Bahn-Linien S2 und S3 zwischen Fellbach und Bad Cannstatt sind Tausende Pendler gezwungen auf Ersatzbusse oder das eigene Auto umzusteigen. Dies hat am frühen Dienstagmorgen bereits zu Staus geführt. Die Fahrtzeit von Waiblingen in die Stuttgarter Innenstadt über die B10 und B29 dauert aktuell 20 Minuten länger. Allerdings gilt die Strecke auch an normalen Tagen als stauträchtig.