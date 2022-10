1 Infotafeln weisen auf den eingeschränkten Verkehr der S 2 in den kommenden Tagen hin. Foto: Sägesser

Wegen Gleisarbeiten ist der S-Bahn-Betrieb zwischen diesem Mittwoch und Sonntag eingeschränkt.















Unermüdlich wird über den Ausbau des S-Bahn-Streckennetzes nachgedacht und auch daran gebaut. Aber mindestens genauso wichtig ist die Pflege des bestehenden Netzes. Und die Erneuerung von Schienen, Oberleitungen und anderen Gewerken, die für einen fließenden Verkehr notwendig sind, ist leider oft nur möglich mit einer vorübergehenden Sperrung einer Strecke oder einem verminderten Leistungsangebot.

Aktuell betrifft das die Reisenden der S 2 zwischen den Stationen Stuttgart-Rohr und Flughafen. Und zwar konkret von diesem Mittwoch, 19. Oktober, 23.55 Uhr an, bis Montag, dem 24. Oktober, um 1.30 Uhr. Dazu gibt es unter anderem an den einzelnen Haltestellen Informationstafeln, die auf einzelne Zugausfälle und Verspätungen in diesem Zeitraum auf diesem Streckenabschnitt hinweisen. Dabei wird auch darauf aufmerksam gemacht, dass es bei einigen Verbindungen einen Ersatzverkehr durch Busse geben wird.

Busse für die Nachtschwärmer

Konkret sieht das Szenario während der Bauarbeitszeiten so aus: In den Nächten vom 19. auf den 20., und vom 20. auf den 21. Oktober sowie in der Nacht vom 23. auf den 24. Oktober verkehren einzelne Züge der Linie S 2 in Richtung Filderstadt nur bis zum S-Bahnhof Stuttgart-Vaihingen. Das gilt insbesondere für jene S-Bahnen, die in Schorndorf um 23.18 Uhr sowie um 23.48 Uhr dort abfahren und fahrplangemäß in Vaihingen um 0.09 Uhr sowie um 0.39 Uhr dort angekommen. Für diese beiden Züge wird ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Der beginnt am Vaihinger Bahnhof am Halteplatz 1 und fährt alle Unterwegs-Bahnhöfe der S 2 an.

Ansonsten pendeln die Züge der S 2 wie vorgesehen auf ihren 27 Stationen zwischen Schorndorf und Filderstadt. Allerdings wird noch darauf hingewiesen, dass es im Bereich der Baustelle vereinzelt zu Verzögerungen kommen kann. Wer also auf Nummer sicher gehen will, etwa um sein Flugzeug pünktlich zu erreichen, der sollte eine Verspätung von bis zu 15 Minuten einplanen, so die S-Bahn-Betriebsverantwortlichen.