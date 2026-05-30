S-Bahn nach Neuhausen: Busbahnhof geht 2027 in Betrieb – „Fahrradturm wird lange nicht realisiert“

Die mehrfache Verzögerung des S-Bahn-Anschlusses für Neuhausen hat viele Menschen verärgert. Für Bürgermeister Ingo Hacker überwiegen die Chancen des Projekts.
Nicht nur Pendler erwarten die Verlängerung der S-Bahn-Linie 3 nach Neuhausen sehnsüchtig. Doch die ersten Züge kommen wohl erst Ende 2028. „Wir haben unsere Projekte nach Plan fertig“, sagt Bürgermeister Ingo Hacker. Er sieht in der mehrfachen Verzögerung des Bauprojekts auch Chancen. Denn der neue Busbahnhof und mit ihm der multimodale Knoten soll Ende 2027 zum Fahrplanwechsel in Betrieb gehen: „So haben wir eine lange Testphase.“ Im Interview spricht Hacker über den S-Bahn-Bau und die Entwicklung der Fildergemeinde mit rund 13. 000 Einwohnern.