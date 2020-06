1 Die Polizei bekam die Tatverdächtigen nicht zu fassen. (Symbolbild) Foto: dpa/Roland Weihrauch

Ein 49-Jähriger weist zwei junge Männer zurecht, die am Samstagabend in der S4 von Zuffenhausen nach Ludwigsburg offenbar rauchen. Das Duo greift den Mann an, wirft eine Glasflasche in sein Gesicht und flieht.

Zuffenhausen/Ludwigsburg - Zwei unbekannte Täter haben am Samstag einen Mann in der S-Bahn von Zuffenhausen nach Ludwigsburg geschlagen und eine Flasche nach ihm geworfen. Wie die Polizei berichtet, fuhr der 49-Jährige gegen 22.20 Uhr mit der S4 in Richtung Ludwigsburg und wies zwei junge Männer auf das Rauchverbot in der Bahn hin, da sie sich offenbar eine Zigarette angesteckt hatten.

Daraufhin beleidigten sie den Fahrgast und schlugen auf den 49-Jährigen ein. Am Bahnhof in Ludwigsburg stiegen alle drei Männer aus und einer der mutmaßlichen Täter warf eine Glasflasche in das Gesicht des Opfers. Der 49-Jährige erlitt eine Platzwunde an der Lippe und die Tatverdächtigen rannten weg. Die Fahndung nach den beiden Unbekannten blieb erfolglos.

Die Bundespolizei ermittelt wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und bittet unter 0711/870350 um Zeugenhinweise. Die Tatverdächtigen wurden als junge Männer mit osteuropäischem Erscheinungsbild beschrieben und trugen eine weinrote sowie eine dunkelblaue Jacke.