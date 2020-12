Coronavirus in Baden-Württemberg Mehr als 4000 neue Corona-Fälle - fast 100 Menschen gestorben

In Baden-Württemberg nimmt die Zahl der nachweislich mit dem Coronavirus Infizierten weiter deutlich zu. Auch am Freitag meldete das Landesgesundheitsamt mehr als 4000 weitere Fälle, 97 Menschen starben in Zusammenhang mit dem Virus.