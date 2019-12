Fahrgast mit Küchenmesser bedroht – Festnahme in Vaihingen

1 Die Polizei nimmt den Tatverdächtigen in Vaihingen fest. (Symbolbild) Foto: /Lichtgut/Achim Zweygarth

In der Nacht auf Montag zückt ein 55-Jähriger in der S3 nach Filderstadt ein Messer und bedroht einen Fahrgast. Der Lokführer alarmiert die Polizei, die den Mann in Stuttgart-Vaihingen vorläufig festnimmt.

Stuttgart - Ein 55 Jahre alter Mann hat eine anderen Fahrgast auf der S-Bahn-Strecke von Stuttgart nach Filderstadt mit einem Messer bedroht. Laut der Polizei gerieten der 26-Jährige und der mutmaßliche Täter in der Nacht auf Montag gegen 0.15 Uhr aneinander. Es blieb allerdings nicht bei einer verbalen Auseinandersetzung: Der 55-Jährige soll ein Küchenmesser gezückt und dem jüngeren Mann mit dem Tod gedroht haben.

Nachdem der 26-Jährige den Vorfall dem Lokführer gemeldet hatte, verständigte dieser umgehend die Polizei. Am Bahnhof in Stuttgart-Vaihingen nahmen mehrere Beamte der Bundes- und Landespolizei den Tatverdächtigen in der S-Bahn vorläufig fest. Bei der Durchsuchung des 55-Jährigen mit Wohnsitz im Landkreis Esslingen stellten die Polizisten weitere Messer sicher. Gegen den Mann wird wegen des Verdachts der Bedrohung ermittelt – die Bundespolizei bittet Zeugen, die den Vorfall beobachten haben, sich unter der Nummer 0711/870350 zu melden.

