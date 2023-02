1 In der S-Bahn kam es zum Streit. Foto: imago images/Arnulf Hettri/h

Vier Männer steigen in Stuttgart in die S-Bahn ein und geraten in Streit mit zwei Reisenden. Die Situation eskaliert am Bahnhof Schorndorf. Es fliegen die Fäuste.















Vier unbekannte Täter sind am Sonntag gegen 6 Uhr mit zwei Reisenden in einen handfesten Streit geraten und haben die beiden verletzt. Wie die Bundespolizei mitteilt, kam es den Ermittlungen zufolge in der S-Bahnlinie 2 vom Stuttgarter Hauptbahnhof nach Schorndorf zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung. An der Haltestelle Schorndorf soll die Situation dann eskaliert sein.

Laut Polizei schlugen zwei der vier unbekannten Täter mit ihren Fäusten auf die beiden Geschädigten ein, sodass diese zu Boden stürzten. Anschließend flüchteten die vier Angreifer in eine unbekannte Richtung. Eine Fahndung nach den Männern im näheren Umkreis blieb erfolglos. Bei den Tätern soll es sich um vier Männer handeln im Alter von 20 Jahren bis 25 Jahren. Einer der Täter hatte laut Zeugenaussagen lockige Haare und ein anderer war etwa 1,70 Meter groß, hatte blondes Haar und trug einen Bart. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Bundespolizei zu melden. Die Rufnummer lautet 0711 / 870 35 0. Die Ermittlungen wegen des Verdachts einer gefährlichen Körperverletzung laufen.