1 Fahrgäste müssen sich auf Verspätungen und Zugausfälle einstellen. (Symbolbild) Foto: dpa/Marijan Murat

Aufgrund einer technischen Störung bei einer S-Bahn in Stuttgart-Zuffenhausen kommt es auf der Strecke der Linien S4, S5, S6 und S60 am Dienstagmorgen zu Verspätungen und Zugausfällen. Worauf sich Fahrgäste einstellen müssen.











Pendler müssen sich auf längere Wartezeiten am Bahnsteig einstellen: Am Dienstagmorgen hat eine S-Bahn der Linie S5 aufgrund einer technischen Störung ein Gleis am Bahnhof in Stuttgart-Zuffenhausen blockiert.