S-Bahn in Stuttgart: S6 blockiert Strecke – Zugausfälle und Verspätungen

Bei den Stuttgarter S-Bahnen kommt es aktuell zu Verzögerungen.

Wer mit den Stuttgarter S-Bahnen fahren will, muss aktuell Geduld mitbringen: Fahrgäste müssen sich auf Verspätungen und Zugausfälle einstellen. Eine Technische Störung an einer S-Bahn der Linie S6, die sich an der Haltestelle Schwabstraße befindet, blockiert aktuell die Strecke zwischen den Halten Schwabstraße und Hauptbahnhof. Das teilte die S-Bahn Stuttgart am Dienstagnachmittag über den Nachrichtendienst X (ehemals Twitter) um 14.43 Uhr mit. Dadurch kommt es auf allen Linien zu Verspätungen und Zugausfällen.