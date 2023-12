S-Bahn in Stuttgart

1 Auch ein Einsatzhund der Polizei wurde bei dem Angriff verletzt. (Symbolfoto) Foto: imago/stock&people

In einer S-Bahn in Stuttgart hat in der Nacht auf Samstag ein 25-Jähriger mit einem Feuerlöscher randaliert. Er bedrohte außerdem den Zugführer und verletzte einen Polizist und einen Hund.











– In einer S-Bahn in Stuttgart hat ein 25-Jähriger randaliert und Polizisten angegriffen. Der junge Mann habe in der Nacht zum Sonntag mit einem Feuerlöscher im Zug den Innenraum und die Scheiben der S-Bahn massiv beschädigt, teilte ein Polizeisprecher mit.