1 Noch bis zum 9. Januar verkehrt die S 1 nur im Halbstundentakt. Zudem können die Haltestellen Neckarpark, Unter- und Obertürkheim in Richtung Stuttgart nicht angefahren werden. Foto: Sebastian/ Steegmüller

Fahrgäste müssen in den kommenden Tagen mit Verspätungen rechnen. Zahlreiche Haltestellen können nicht angefahren werden. Betroffen sind gleich mehrere Linien in der Region.















Nicht nur auf der Stammstrecke im Tunnel zwischen dem Hauptbahnhof und Vaihingen wird es im Sommer 2023 wieder zu einer längeren Pause kommen. Bereits jetzt stehen wichtige Arbeiten am Netz der S-Bahn in der Region Stuttgart an. Dadurch kommt es zu Zugausfällen, mehrere Haltestellen können zeitweise nicht angefahren werden. Mehrere Linien sind betroffen. Noch bis kommenden Montag, 9. Januar, 1 Uhr kommt es auf der Linie S 1 zwischen Plochingen und Herrenberg zu Zugausfällen.

S 1: Kein Halt zwischen Esslingen und Bad Cannstatt

Wegen wichtiger Arbeiten an der Leit- und Sicherungstechnik verkehren die Bahnen in beide Richtungen lediglich alle 30 Minuten. „Betroffen ist vor allem der Bereich Untertürkheim, da dort die Anschlüsse für den zukünftigen Anschluss der neuen S-21-Tunnel an das bestehende Gleisnetz vorgenommen wird“, erklärt ein Bahnsprecher. Daher können die Züge in Fahrtrichtung Herrenberg die Haltestellen in Obertürkheim, Untertürkheim und Neckarpark nicht anfahren. Zwischen Esslingen und Bad Cannstatt ist ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. „Wir versuchen diese Arbeiten immer auf die Ferien- und somit verkehrsärmere Zeit zu legen, um Pendler und auch Schüler so wenig wie möglich zu belasten“, ergänzt der Bahnsprecher.

Unsere Empfehlung für Sie Zwischenfall in Stuttgart Bahn rätselt weiter über Loch im Gleisbett Im Juni hatte sich unter den S-Bahngleisen in Obertürkheim in unmittelbarer Nähe zu einer Tunnelbaustelle von Stuttgart 21 ein Loch im Schotter des Gleises aufgetan. Fragen nach den Gründen dafür beantwortet die Bahn auch ein halbes Jahr danach schmallippig.

S 2 und S 3: Busersatzverkehr eingerichtet

Gleiches gilt auch für die weiteren Maßnahmen am Streckennetz in der Region. Am Samstag, 7. Januar, starten Arbeiten an der Infrastruktur der Linien S 2 und S 3 zwischen Stuttgart-Rohr und dem Flughafen. Bis Montag, 16. Januar verkehren jeweils in den Nächten von 22 bis 4 Uhr die Züge in beide Richtungen nicht zwischen Stuttgart-Vaihingen und Flughafen/Messe sowie Filderstadt. Es wird ebenfalls ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Und in der Nacht zum 16. Januar ist der Abschnitt von Bad Cannstatt nach Waiblingen betroffen, von 21 bis 4.30 Uhr. Die Linie S 2 verkehrt nur von Schorndorf nach Waiblingen, die S 3 von Backnang bis Waiblingen. Zwischen Waiblingen und Bad Cannstatt wird ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet – ohne Halt in Sommerrain. Dieser wird von Kleinbussen von Fellbach aus bedient.

S 4, S 5 und S 6: Nächtliche Schleifarbeiten

Und nicht zuletzt stehen von Sonntag, 15. Januar, bis Dienstag, 24. Januar, auch Schleifarbeiten an den Linien S 4, S 5 und S 6 zwischen dem Hauptbahnhof und Bietigheim an. Auch dort kommt es in mehreren Nächten zu Zugausfällen und können je nach Situation jeweils vereinzelte Haltestellen nicht angefahren werden. Teilweise verkehren die Züge auch auf den oberirdischen Gleisen im Stuttgarter Hauptbahnhof.

Nähere Informationen im Netz unter: www.s-bahn-stuttgart.de/s-stuttgart/baustellen .