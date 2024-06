1 Der Mann sprach die Gruppe in der S 3 kurz nach der Haltestelle Schwabstraße an. (Archivbild) Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

In einer S-Bahn der Linie S3 in Richtung Flughafen/Messe ist es am Freitagabend zu einem Vorfall zwischen einem 60-jährigen Mann und einer fünfköpfigen Gruppe gekommen. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Bedrohung.











Ein 60 Jahre alter Mann soll am Freitagabend gegen 22.15 Uhr eine fünfköpfige Personengruppe in einer S-Bahn der Linie S3 in Richtung Flughafen/Messe mit einem Messer bedroht haben. Wie die Polizei mitteilte, sprach der Mann die Gruppe ersten Erkenntnissen zufolge kurz nach der Haltestelle Stuttgart-Schwabstraße an und bedrohte diese im Verlauf des Gesprächs zunächst verbal.