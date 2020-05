1 In Erdmannhausen stieg die 23-Jährige aus. Foto: Brock, Sandra

Eine junge Frau sitzt am Mittwochmittag in einer S-Bahn der Linie 4. In Marbach am Neckar leert sich das Abteil, die Frau bleibt allein zurück mit einem Mann, der sie zunächst nur anspricht und dann belästigt.

Marbach/Erdmannhausen - Die Kriminalpolizei Ludwigsburg ermittelt wegen sexueller Nötigung gegen einen noch unbekannten Mann, der am Mittwochmittag eine 23-Jährige in einem Zugabteil der S-Bahn-Linie 4 in Richtung Backnang bedrängt hat. Wie die Polizei mitteilt, hatte der Täter um kurz nach 12 Uhr zwischen den Stationen Marbach und Erdmannhausen gegenüber der Frau Platz genommen. Ansonsten befand sich niemand in dem hinteren der beiden Abteile.

Der Mann, der zwischen 20 und 30 Jahre alt sein soll, sprach das Opfer auf Englisch und in gebrochenem Deutsch an. Als die 23-Jährige darauf nicht reagierte, lief der Mann weg, kam aber kurz darauf zurück und stürzte sich auf die Frau. Er hielt sie fest und berührte sie unsittlich. Kurz vor der Haltestelle Erdmannhausen ließ er von ihr ab, das Opfer stieg aus.

Den bisherigen polizeilichen Ermittlungen zufolge fuhr der Unbekannte bis nach Kirchberg/Murr (Rems-Murr-Kreis). Der Mann hat dunkle Haut, er ist zwischen 1,70 und 1,80 Meter groß und schlank und hat kurze, schwarze, krause Haare. Zur Tatzeit war er bekleidet mit einem schwarzen T-Shirt, einem pastellroten Kapuzenshirt, einer dunkelblauen, ausgewaschenen Jacke und einer kakifarbenen Hose. Zeugen und Personen, die Hinweise zur Identität des Täters geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Nummer 0 71 41 / 18 9 zu melden.