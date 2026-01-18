S-Bahn in der Region Stuttgart: Defekt an Bahnübergang – Ausfälle und Verspätungen bei S1

1 Die S-Bahnen der Linie S1 sind betroffen. (Archivfoto) Foto: imago images/Arnulf Hettrich

Wegen eines Defekts an einem Bahnübergang in Wendlingen kommt es am Sonntagmorgen zu Ausfällen und Verspätungen bei den S-Bahnen der Linie S1. Worauf sich Fahrgäste einstellen müssen.











Zu Verspätungen und Ausfällen kommt es am Sonntagmorgen auf der Strecke der S-Bahnlinie S1 zwischen Herrenberg und Kirchheim/Teck. Grund dafür ist ein Defekt an einem Bahnübergang in Wendlingen (Kreis Esslingen). Das teilt die S-Bahn Stuttgart auf ihrem X-Account mit. Techniker seien vor Ort, um das Problem zu beheben.