S-Bahn im Raum Stuttgart: Wegen Krankheit – Ausfälle bei der S-Bahn am Montag

Wegen Krankheit – Ausfälle bei der S-Bahn am Montag

1 Fahrgäste müssen auf alternative S-Bahnlinien ausweichen. (Symbolbild) Foto: dpa/Marijan Murat

Wegen Erkrankungen beim Fahrpersonal der S-Bahn Stuttgart fällt am Montag eine S-Bahnlinie ganztägig aus. Eine weitere Linie verkehrt nur im 30-Minuten-Takt. Worauf sich Fahrgäste einstellen müssen.











Bei der S-Bahn Stuttgart kommt es am Montag im Bahnverkehr zu Ausfällen und Verzögerungen. Wie die S-Bahn Stuttgart am frühen Montagmorgen auf ihrem X-Account (ehemals Twitter) mitteilte, entfällt die Linie S62 zwischen Weil der Stadt und Stuttgart-Zuffenhausen ganztägig. Grund dafür seien kurzfristige Erkrankungen beim Fahrpersonal, heißt es in dem Posting.