Nach Ausfällen bei der S-Bahn – auch am Dienstag steht Bahnlinie still

1 Fahrgäste müssen sich auch am Dienstag gedulden. (Archivbild) Foto: dpa/Sven Hoppe

Nachdem am Montag eine S-Bahnlinie wegen Erkrankungen beim Fahrpersonal ganztägig ausgefallen ist, steht die Bahnlinie auch am Dienstag still. Worauf sich Fahrgäste einstellen müssen.











Nachdem es bereits am Montag im Bahnverkehr der S-Bahn Stuttgart zu Ausfällen und Verzögerungen gekommen ist, müssen Fahrgäste auch am Dienstag geduldig sein. Wie die S-Bahn am frühen Dienstagmorgen auf X (ehemals Twitter) mitteilte, fallen die Bahnen der S-Bahnlinie S62 auch am Dienstag ganztägig aus.