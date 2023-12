S-Bahn Haltestelle Stuttgart Stadtmitte: 42-Jähriger will Streit schlichten und wird bewusstlos geschlagen

1 Zwei Passanten ziehen den Geschädigten an der Haltestelle Stadtmitte aus dem Gleisbett. Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Ein 42-Jähriger beobachtet nachts einen Streit zwischen zwei Männern und will schlichten. Die beiden Tatverdächtigen drängen ihn daraufhin ins Gleisbett und schlagen ihn später bewusstlos.











Polizeibeamte haben in der Nacht zum Sonntag einen 33 Jahre alten und einen 19 Jahre alten Tatverdächtigen festgenommen, die an der S-Bahn-Haltestelle Stuttgart-Stadtmitte einen 42-Jährigen brutal attackiert haben sollen. Der Mann beobachtete Polizeiangaben zufolge gegen vier Uhr an der Haltestelle eine verbale Auseinandersetzung zwischen den beiden Tatverdächtigen. Als er schlichten wollte, soll er von diesen zunächst in das Gleisbett gedrängt worden sein.