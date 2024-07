S-Bahn-Haltestelle Favoritepark in Ludwigsburg: Jugendliche mit Messer bedroht

1 Die Bundespolizei ermittelt wegen Bedrohung. (Symbolbild) Foto: dpa/Sarah Knorr

Eine Gruppe Jugendlicher ist am Freitagabend an der Haltestelle Favoritepark in Ludwigsburg von einem Unbekannten angegriffen worden. Einen 16-Jährigen packte der Mann am Arm, später zückte er auch noch ein Messer.











Eine Gruppe Jugendlicher ist am Freitagabend in Ludwigsburg von einem Unbekannten mit einem Messer bedroht worden. Wie die Polizei mitteilt, waren sie gegen 18.30 Uhr an der Haltestelle Favoritepark aus der S-Bahn gestiegen, als ein Mann plötzlich einen von ihnen – einen 16-Jährigen – am Arm packte. Seine Begleiter versuchten ihrem Freund zu helfen, woraufhin der Unbekannte ein Messer zückte und laut Polizei „auf bedrohliche Art und Weise“ auf die Jugendlichen zuging.