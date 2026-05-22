Die Bahnstrecke zwischen Schorndorf und Waiblingen ist ab 30. Mai eine Woche lang gesperrt. Pendler müssen in Ersatzbusse steigen. So sieht das Konzept aus.

Es kommt wieder eine große, geballte Baustelle auf die Pendler im Remstal zu: Ab 30. Mai heißt es daher wieder: Ab in den Ersatzbus. Das gilt für eine Woche bis zum 6. Juni. Zwischen Waiblingen und Schorndorf rollen in diesem Zeitraum keine S-Bahnen. Auch der Regional- und Fernverkehr ist massiv betroffen. Die Sperrung liegt diesmal in den Pfingstferien. Schüler trifft es dann weniger, aber Pendler und Ausflügler müssen Zeit und Nerven einplanen.

„Die DB InfraGO bündelt von Samstag, 30. Mai, 1.45 Uhr, bis Samstag, 6. Juni, 1.45 Uhr, mehrere Bauarbeiten auf der Remsbahn Stuttgart–Aalen“, teilt ein Bahnsprecher mit. Für den Digitalen Knoten Stuttgart werden in Waiblingen Teile der Oberleitungsanlage neu geordnet. „Dabei handelt es sich um überwiegend lärmintensive Arbeiten, die nur tagsüber ausgeführt werden können“, so der Bahnsprecher. In einer Nachtbaustelle sei das daher nicht zu erledigen. Parallel gibt es Arbeiten an Bahnsteigen in den Bahnhöfen Schorndorf und Grunbach. Außerdem werden in Schwäbisch Gmünd für die Erneuerung einer Bahnbrücke Hilfsbrücken eingebaut sowie in Essingen im Ostalbkreis Durchlässe erneuert.

Die Bauarbeiten reichen dieses Mal also weit über das Remstal hinaus Richtung Ostalbkreis. Das hat deutliche Auswirkungen auf den Fern-, Regional- und S-Bahn-Verkehr.

Von Schorndorf nach Waiblingen geht es nur mit dem Ersatzbus

Auswirkungen auf die S2

Die S2 fährt nur zwischen Waiblingen und Filderstadt. Hier fahren die S2-Züge im Halbstundentakt. Zwischen Stuttgart-Bad Cannstatt und Filderstadt ergänzen montags bis samstags tagsüber zusätzliche S2-Züge zum üblichen 15-Minuten-Takt. Das heißt, wer von Schorndorf nach Waiblingen möchte, muss in den Bus steigen.

Zwischen Waiblingen, ZOB (Bussteig 12), und Schorndorf, Grabenstraße, pendelt ein Ersatzverkehr mit Bussen der Linie S2E.

Auswirkungen auf den Regionalverkehr

Zum Teil bis Freitag, 12. Juni, kommt es auf den Linien MEX 13 zwischen Stuttgart und Crailsheim sowie RE 1 zwischen Stuttgart und Aalen zu Zugausfällen. Dort ist auf drei Routen ein Busersatzverkehr eingerichtet.

Es gibt Busse, die zwischen Waiblingen und Aalen alle Halte des Regionalverkehrs anfahren. Direktbusse, die nur Waiblingen, Schorndorf, Schwäbisch Gmünd und Aalen ansteuern. Außerdem Direktbusse, die für die ausfallenden Züge der Linie RE 1 ohne Halt zwischen Stuttgart und Aalen rollen. Weitere Infos gibt es bei Arverio Baden-Württemberg unter Fahrplanabweichungen | Arverio Baden-Württemberg.

Die Ersatzbusse starten an einigen Stationen nicht direkt am Bahnhof, sondern wie hier in Weiler/ Rems in der Schorndorfer Straße am Rathaus. Foto: Eva Schäfer

Wie läuft der Ersatzverkehr mit Bussen ab?

Die Busse der Linie S2E fahren zwischen Waiblingen und Schorndorf tagsüber alle 15 Minuten, darüber hinaus halbstündlich und im Nachtverkehr stündlich. Die Busse halten in Waiblingen am Bahnhof (Bussteig 12); am Bahnhof in Rommelshausen (Waiblinger Straße); Endersbach, Metzgeräcker; am Bahnhof Endersbach (Bussteig 1); am Bahnhof Beutelsbach, am Bahnhof in Grunbach, in Geradstetten, Mitte; Winterbach, Pflegeheim; Weiler (Rems), Rathaus; Schorndorf, Grabenstraße. Für Pendler wichtig zu beachten: Da die Fahrzeiten der Busse länger sind, fahren die Busse in Schorndorf deutlich früher ab als die jeweils planmäßige S-Bahn.

Einige Haltestellen der Ersatzbusse sind vom Bahnhof entfernt

Die Haltestellen des Ersatzverkehrs in Stetten-Beinstein, Geradstetten und Weiler (Rems) liegen nicht in unmittelbarer Nähe zum Bahnhof. Infos zu den Wegen dorthin gibt es auf bahnhof.de und unter vvs.de/verbindungen-und-mobilitaet/haltestellenkarten.

Waiblingen und Schorndorf werden bei diesen Sperrungen zur Drehscheibe des Ersatzverkehrs. Dort treffen jeweils mehrere Ersatzbus-Linien zusammen. „Zur besseren Orientierung sind die Ersatzbusse wieder farblich gekennzeichnet“, so ein Bahnsprecher. Folgende Markierungen sind vorgesehen:

Bus S2E (rot) Waiblingen–Schorndorf

Bus EV (blau) Waiblingen–Aalen

Bus EV (grün) Schnellbus Waiblingen–Aalen

Wie der Bahnsprecher ankündigt, werde Servicepersonal eingesetzt, das bei der Orientierung hilft. Die Züge der IC-Linie 61 Karlsruhe–Stuttgart–Nürnberg(–Leipzig) werden zwischen Stuttgart Hauptbahnhof und Crailsheim umgeleitet. Die Halte in Schorndorf, Schwäbisch Gmünd, Aalen Hauptbahnhof und Ellwangen entfallen. Die Fahrgäste werden gebeten, alternativ das Angebot im Regionalverkehr sowie den Busersatzverkehr zu nutzen.

Der Fernverkehr wird umgeleitet

Welche Firmen fahren im Ersatzverkehr?

Mit dem Unternehmen Regionalverkehr Alb-Bodensee (RAB) aus dem DB-Geschäftsfeld Regio Straße arbeite die S-Bahn Stuttgart eng zusammen, so der Bahnsprecher. Für die Sperrung zwischen Waiblingen und Schorndorf habe die RAB den Ersatzverkehr mithilfe langjähriger Partner organisiert. Aus dem DB-Geschäftsfeld Regio Straße fahre Friedrich Müller Omnibus (FMO). Darüber hinaus fahren die Busunternehmen Dannenmann, Fischle und Walz. Insgesamt kommen laut Bahn rund 20 Busse zum Einsatz. „Die Busunternehmen erhalten wie üblich ausführliche Vorgaben. Darunter sind verbindliche Qualitätskriterien, zu denen auch die Gewährleistung der Strecken- und Haltestellenkenntnisse des eingesetzten Fahrpersonals vor Beginn der Maßnahme gehört. Die Busfahrer werden vor dem Start des Ersatzverkehrs in der Regel geschult, unter anderem mit Probefahrten“, so der Bahnsprecher.

Und es gibt noch nächtliche Bauarbeiten obendrauf: In den Abend- und Nachtstunden im Bereich des Stuttgarter S-Bahn-Netzes kommen weitere Bauarbeiten hinzu und somit der Einsatz von Ersatzbussen – zum Teil auch kurzfristig. Die S-Bahn Stuttgart informiert auch auf ihrer Webseite Betriebslage.