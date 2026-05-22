Die Bahnstrecke zwischen Schorndorf und Waiblingen ist ab 30. Mai eine Woche lang gesperrt. Pendler müssen in Ersatzbusse steigen. So sieht das Konzept aus.
Es kommt wieder eine große, geballte Baustelle auf die Pendler im Remstal zu: Ab 30. Mai heißt es daher wieder: Ab in den Ersatzbus. Das gilt für eine Woche bis zum 6. Juni. Zwischen Waiblingen und Schorndorf rollen in diesem Zeitraum keine S-Bahnen. Auch der Regional- und Fernverkehr ist massiv betroffen. Die Sperrung liegt diesmal in den Pfingstferien. Schüler trifft es dann weniger, aber Pendler und Ausflügler müssen Zeit und Nerven einplanen.