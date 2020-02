Störung an Oberleitung bremst Bahnen am Hauptbahnhof aus

1 Am Donnerstagmorgen kommt es zu Verspätungen im S-Bahn- Fern- und Nahverkehr. Foto: dpa/Christoph Schmidt

Die Stuttgarter brauchen am Donnerstagmorgen starke Nerven: Eine Störung an einer Oberleitung am Hauptbahnhof bringt die Bahnen aus dem Takt. Die Folge sind Verspätungen und Zugausfälle.

Stuttgart - Ein Oberleitungsschaden am Stuttgarter Hauptbahnhof bremst am Donnerstagmorgen zahlreiche S-Bahnen aus. Es komme daher zu „größeren Abweichungen im S-Bahnverkehr“, teilte der Verkehrsverbund Stuttgart mit. Am Bahnhof war zunächst die Durchsage zu hören, dass am Donnerstag überhaupt keine S-Bahnen mehr durch den Tunnel fahren. Diese Ansage revidierte ein Sprecher der Deutschen Bahn auf Anfrage unserer Redaktion später.

Bei Arbeiten am neuen Tunnel der S-Bahn habe ein Baugerät am Morgen die Oberleitung beschädigt. Die Gleise 1 bis 5 sind wegen laufenden Instandsetzungsarbeiten derzeit nicht nutzbar (Stand: 11.15 Uhr). Betroffen sind Fern-, Nah- und S-Bahn-Verkehr. Gegen 11.15 Uhr gab es eine leichte Entwarnung: Die S-Bahnen der Linie S1, S2, S3, S4, S5, S6 und S60 konnten wieder durch die Tunnelstammstrecke verkehren und mussten nicht mehr vorzeitig enden, allerdings fuhren die S-Bahnen bis gegen 13.30 Uhr nur alle 30 Minuten.

In der Zufahrt zum Hauptbahnhof komme es auch im Fern- und Regionalverkehr zu Verspätungen und Zugausfällen. ICE-Züge, die zwischen Hamburg beziehungsweise Dortmund und München verkehren, fahren derzeit ohne Halt in Stuttgart, werden größtenteils umgeleitet und halten ersatzweise in Esslingen (Neckar). „Wir empfehlen den Reisenden, sich online über mögliche Änderungen zu informieren“, sagte ein Sprecher.