1 Eine Weichenstörung bremst den Stuttgarter S-Bahn-Verkehr aus. Foto: dpa

Eine Weichenstörung am Stuttgarter Hauptbahnhof bremst zahlreiche S-Bahnen zum Feierabend aus. Wir verraten, wie Sie mit welchen Bahnen zum Feierabend an Ihr Ziel kommen.

Stuttgart - Für viele Bahn-Pendler wird der Weg in den wohlverdienten Feierabend am Montagabend zur echten Nervenprobe: Wegen einer Weichenstörung am Stuttgarter Hauptbahnhof kommt es laut VVS zu Verspätungen, Teilausfällen und Umleitungen auf den Linien S1, S2, S3, S4, S5, S6, S60 in Richtung Bad Cannstatt sowie Stuttgart-Nord.

So fahren die S-Bahnen

Auf der eigenen Internetseite teilt der Verkehrsverbund Stuttgart (VVS), wie Fahrgäste trotzdem ans Ziel kommen und welche Bahnen fahren:

– Die Linie S1 verkehrt zwischen Kirchheim (Teck) und Herrenberg im Halbstundentakt.

– Die Linie S2 verkehrt im Halbstundentakt zwischen Schorndorf und Filderstadt.

– Die Linie S3 verkehrt im Halbstundentakt zwischen Backnang und Flughafen/Messe.

– Die Linie S4 verkehrt im Halbstundentakt zwischen Backnang und Stuttgart Schwabstraße.

– Die Linie S5 verkehrt im Halbstundentakt zwischen Bietigheim und Stuttgart Schwabstraße. Die Linie S6/S60 verkehrt regulär.

Ob Signalstörung bei der S-Bahn oder Unfall im Stadtbahnverkehr: In unserem Störungsmelder erfahren Sie, wo es gerade im Gebiet des Verkehrsverbunds Stuttgart (VVS) hakt - und wie Sie trotzdem ans Ziel kommen.