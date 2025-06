S-Bahn besprüht: Drei Festnahmen nach Spray-Aktion am Leonberger Bahnhof

1 Sprayer am Werk: Am Bahnhof Leonberg nimmt die Polizei drei Männer fest. Foto: alexshadyk - stock.adobe.com

Drei Männer stehen im Verdacht, am Wochenende am Leonberger Bahnhof eine S-Bahn massiv besprüht zu haben. Die Polizei nahm sie noch am Ort des Geschehens fest.











Drei Tatverdächtige sollen laut Bundespolizei in der Nacht von Freitag auf Samstag eine S-Bahn in der Abstellgruppe des Bahnhofs Leonberg mit Farbspraylack besprüht haben. Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen handelt es sich um Personen im Alter von 40, 41 und 44 Jahren. Als Tatzeitpunkt gibt die Polizei gegen 1 Uhr an, betroffen sei an den Waggons eine Fläche von rund 100 Quadratmetern. Der Schaden beträgt laut Polizei etwa 2200 Euro.