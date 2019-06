1 Der Fahrgast rastete bei einer Kontrolle durch einen Mitarbeiter der Deutschen Bahn aus. Foto: dpa

Als ein Fahrgast bei einer Kontrolle in der S 1 bei Altbach keinen gültigen Fahrschein vorlegen kann und daraufhin festgehalten wird, schlägt er einem Mitarbeiter der Deutschen Bahn mit der Faust ins Gesicht.

Altbach - Ein 34-jähriger Fahrgast hat am Dienstag gegen 12.40 Uhr bei Altbach (Kreis Esslingen) einen 47-jährigen Fahrkartenkontrolleur in der S1 in Richtung Herrenberg geschlagen und verletzt.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei konnte der Mann bei der Fahrscheinkontrolle durch den Mitarbeiter der Deutschen Bahn keinen gültigen Fahrschein vorweisen. Er gab falsche Personalien an, weshalb es zwischen den beiden Männern zu verbalen Streitigkeiten kam. Der 34-Jährige versuchte dann die S-Bahn während des Halts am Bahnhof Altbach zu verlassen. Mit Hilfe eines bislang unbekannten Reisenden gelang es dem Fahrkartenkontrolleur, den Mann bis zum Eintreffen alarmierter Beamten der Bundes- und Landespolizei festzuhalten. Währenddessen schlug der 34-Jährige dabei dem Kontrolleur mit der Faust ins Gesicht. Der DB-Mitarbeiter erlitt eine Platzwunde an der linken Schläfe und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der 34-Jährige muss nun unter anderem mit einem Strafverfahren wegen Körperverletzung und versuchten Betruges rechnen.

Die Bundespolizei sucht nach Zeugen zu dem Vorfall und bittet den bislang unbekannten Reisenden, sich unter der Telefonnummer 0711/870350 zu melden.