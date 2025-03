S 4 Marbach-Backnang: „Wir hängen in der Luft“ – Wie geht es bei der S-Bahn weiter?

1 Die S-Bahn kann immer noch nicht wie gewohnt im Backnanger Bahnhof einfahren. Foto: Archiv (Gottfried Stoppel)

Verzögert die Deutsche Bahn die vollständige Wiederinbetriebnahme der S 4 von Marbach (Kreis Ludwigsburg) nach Backnang? Die Politik macht Druck.











Die Stimmungslage in Kirchberg an der Murr bewegt sich zwischen „Beschwerden und stillem Leiden“. Die S-Bahn-Linie 4 verkehrt seit einem Erdrutsch im Juni 2024 immer noch nicht im gewohnten 30-Minuten-Pendeltakt am Bahnhof. Der Bürgermeister der 4000-Einwohner-Kommune, Frank Hornek, ist von der Deutschen Bahn enttäuscht. Die Anschlüsse an den Ortsbus passen nicht mehr. Hornek vermisst vor allem Klarheit in der Kommunikation: „Wir hängen in der Luft – niemand weiß so richtig, wie es weitergeht.“