Ein ungewöhnlicher Vorfall am Flughafen Vatry in Ostfrankreich hat für erheblichen Ärger bei Reisenden gesorgt: Ein Ryanair-Flug nach Marrakesch ist am 14. April ohne Passagiere gestartet. Insgesamt 192 Fluggäste konnten trotz gültiger Tickets nicht an Bord gehen und blieben am Flughafen zurück.
Grund für die Situation war ein unerwarteter Personalausfall bei der Sicherheitskontrolle. Als der Check-in begann, war kein Sicherheitspersonal vor Ort. Demnach hätten sich alle Mitarbeitenden der Sicherheitsteam krankgemeldet. Dies gab der Flughafendirektor Fabrice Pauquet gegenüber FTN News.