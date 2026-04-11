Ryan Reynolds: Welcome to Wrexham bekommt drei weitere Staffeln

Die Erfolgsserie über den walisischen Fußballclub Wrexham AFC geht in die Verlängerung: Drei neue Staffeln wurden bestätigt - und Ryan Reynolds teilte die Neuigkeit persönlich mit seinen 50 Millionen Instagram-Followern.

Die Kameras bleiben an der Seitenlinie: Die Streaming-Doku "Welcome to Wrexham" geht weiter. Das gab Hollywoodstar Ryan Reynolds (49) über seinen Instagram-Kanal mit rund 50 Millionen Followern bekannt. Staffel fünf läuft bereits ab dem 14. Mai, wie der Schauspieler und Mitbesitzer des walisischen Fußballclubs Wrexham AFC in dem Post ankündigte.

Reynolds ließ dabei seinen typischen Humor aufblitzen: "Glückwunsch an unser Emmy-prämiertes Doku-Team, die Stadt und Wrexham AFC dafür, dass ihr alles immer so dramatisch und stressig gestaltet. Gut fürs Fernsehen, schlecht für den Blutdruck."

Ziel bleibt die Premier League

Dass ausgerechnet dieser beschauliche Club aus Nordwales zum Mittelpunkt einer der erfolgreichsten Sportdokumentationen überhaupt werden würde, hätte vor wenigen Jahren kaum jemand für möglich gehalten. Reynolds und sein Mitstreiter, der Schauspieler Rob McElhenney (48), übernahmen Wrexham AFC laut BBC im Februar 2021 für umgerechnet rund 2,3 Millionen Euro. Der Verein spielte damals in der National League, der fünften englischen Fußballliga - weit weg von jeglichem Scheinwerferlicht.

Was folgte, war eine Geschichte, die man sich kaum besser hätte ausdenken können: drei Aufstiege in Serie, von der National League bis in die Championship, der zweithöchsten Spielklasse im englischen Fußball nach der Premier League. Die beiden Klubbesitzer sind regelmäßig im Stadion. McElhenney, Reynolds und dessen Ehefrau Blake Lively (38) waren unter anderem im April 2025 im Racecourse-Ground-Stadion Zeugen des dritten Aufstiegs hintereinander. Noch keinem Club in den fünf obersten englischen Spielklassen ist es zuvor gelungen, in drei aufeinanderfolgenden Spielzeiten aufzusteigen, berichtete "Sky News".

Genau diesen Aufstieg begleitet die FX-Produktion seit ihrem Start im Jahr 2022. Die Serie hat inzwischen zehn Emmy Awards und zwei Critics' Choice Television Awards gewonnen. Stoff genug bietet sie weiterhin, denn das erklärte Endziel von Reynolds und McElhenney war von Anfang an klar: der Aufstieg in die Premier League.