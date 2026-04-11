Ryan Reynolds: Welcome to Wrexham bekommt drei weitere Staffeln

Die Erfolgsserie über den walisischen Fußballclub Wrexham AFC geht in die Verlängerung: Drei neue Staffeln wurden bestätigt - und Ryan Reynolds teilte die Neuigkeit persönlich mit seinen 50 Millionen Instagram-Followern.
Die Kameras bleiben an der Seitenlinie: Die Streaming-Doku "Welcome to Wrexham" geht weiter. Das gab Hollywoodstar Ryan Reynolds (49) über seinen Instagram-Kanal mit rund 50 Millionen Followern bekannt. Staffel fünf läuft bereits ab dem 14. Mai, wie der Schauspieler und Mitbesitzer des walisischen Fußballclubs Wrexham AFC in dem Post ankündigte.