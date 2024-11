Ryan Reynolds: Neuer Film der Deadpool & Wolverine-Macher in Arbeit

Der Marvel-Titel "Deadpool & Wolverine" von Regisseur Shawn Levy (56) mauserte sich im Sommer dieses Jahres zu einem gigantischen Erfolg. Über 1,3 Milliarden US-Dollar konnten an den weltweiten Kinokassen eingespielt werden. Besonders lobten Fans die hervorragende Leinwand-Chemie des Hauptdarsteller-Duos Ryan Reynolds (spielt Deadpool, 48) und Hugh Jackman (Wolverine, 56). Da verwundert es nicht, dass Hollywoodstar Reynolds jetzt ein neues Filmprojekt des "Deadpool & Wolverine"-Dreamteams angekündigt hat. Allerdings handelt es sich nicht um einen neuen Marvel-Kinofilm.

Neuer Film der "Deadpool & Wolverine"-Macher

Die spannenden neuen Informationen enthüllte Reynolds im "Awards Circuit Podcast" des US-Branchenmagazins "Variety". "Ich verbringe das Jahr mit Schreiben", sagte er dort. Und weiter. "Ich schreibe einen Film für mich, Hugh [Jackman] und Shawn [Levy], der nichts mit Marvel zu tun hat."

Weitere Details zu Handlung oder Genre des geplanten Projekts sowie weiteren Darstellerinnen und Darstellern waren Reynolds noch nicht zu entlocken. Auch ist noch nicht bekannt, ob ein Filmstudio bereits hinter dem Projekt steht.

Reynolds hatte gemeinsam mit Regisseur Levy sowie einer Reihe weiterer Autoren bereits das Skript zu "Deadpool & Wolverine" verfasst. Mit Filmemacher Levy arbeitete der Star in den vergangenen Jahren bereits mehrfach erfolgreich zusammen. So konnte die Videospiel-Komödie "Free Guy" an den weltweiten Kinokassen etwa 323 Millionen US-Dollar einspielen. Die auf Netflix erschienene Zeitreise-Komödie "The Adam Project" steht gegenwärtig auf Platz drei der meistgeschauten Filme aus der bisherigen Geschichte des Streamingdienstes. Und auch Hugh Jackman stand bereits für Levy vor der Kamera. Im Jahr 2011 setzte das Duo gemeinsam den Sci-Fi-Sportfilm "Real Steel" um.