Ryan Reynolds, Edward Norton und Co.: Harry Styles beim Berlin-Marathon: Auch diese Stars quälten sich schon

Harry Styles hat beim Berlin-Marathon 2025 die Drei-Stunden-Marke geknackt - und reiht sich damit in eine prominente Riege von Stars ein, die sich schon auf die 42,195 Kilometer lange Strecke gewagt haben. Für viele Promis ist der Marathon längst mehr als nur ein sportliches Abenteuer.
Der britische Popstar und Schauspieler Harry Styles (31) lief am 21. September 2025 beim Berlin-Marathon unter dem Alias "Sted Sarandos" ins Ziel - und das in unglaublich starken 2:59 Stunden. Mit seiner sogenannten "Sub-3"-Zeit zeigte Styles, dass er nicht nur auf der Bühne, sondern auch auf der Laufstrecke Ausdauer beweist. Zuvor war er bereits im März den Tokio-Marathon gelaufen, dort allerdings noch gut 25 Minuten langsamer.