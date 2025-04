Ryan Reynolds: Deadpool-Star feiert dritten Aufstieg seines Vereins

Im Jahr 2020 übernahmen die Hollywoodstars Ryan Reynolds und Rob McElhenney ("It's Always Sunny in Philadelphia") den walisischen Traditionsfußballverein AFC Wrexham. Seitdem eilt der Club von Erfolg zu Erfolg. Jetzt wurden McElhenney, Reynolds und dessen Ehefrau Blake Lively im Racecourse-Ground-Stadion Zeugen des mittlerweile dritten Aufstiegs hintereinander. In der kommenden Spielzeit laufen die Kicker des AFC Wrexham nun in der zweiten englischen Liga auf - und haben die Chance auf einen Aufstieg in die Premier League.

Premiere im englischen Fußball

Noch keinem Club in den fünf obersten englischen Spielklassen ist es zuvor gelungen, in drei aufeinanderfolgenden Spielzeiten aufzusteigen, berichtet "Sky News". Doch durch den ungefährdeten 3:0-Sieg über Charlton Athletic gelang dem walisischen AFC Wrexham am Samstag genau dieses Kunststück. Der zum direkten Aufstieg berechtigende zweite Platz in der League One ist dem Team so nicht mehr zu nehmen.

Lesen Sie auch

Reynolds und McElhenney hatten den Verein, der zuvor in finanzielle Schieflage geraten war, im November 2020 übernommen. Eine begleitende Dokumentationsserie mit dem Titel "Welcome to Wrexham" zeigt seitdem das Engagement der beiden Hollywoodstars in Nordwales.

Ryan Reynolds lobt "'Einer für alle'-Mentalität"

Beim historischen Sieg am Samstag feierten beide Stars nach Schlusspfiff mit Fans und Spielern auf dem Feld. Aufnahmen und Videoclips der Aufstiegsfeier teilte der Verein in den sozialen Netzwerken. Zuvor fieberten sie in Clubfarben gehüllt auf der Tribüne mit. Reynolds' Ehefrau Blake Lively, die in einem grauen Blazer erschien, verteilte indes fleißig Autogramme und posierte mit Stadionbesuchern für Selfies, wie aus einem Bericht der "Daily Mail" hervorgeht.

In einem Interview mit "Sky Sports" nach dem Schlusspfiff führte "Deadpool"- Star Reynolds den Aufstieg auf "den Trainerstab, die großartige Umkleidekabine und eine 'Alle für einen, einer für alle'-Mentalität im gesamten Verein" zurück. McElhenney betonte zudem die Arbeit der zahlreichen fleißigen Menschen hinter den Kulissen "Menschen, über die nicht gesprochen wird".