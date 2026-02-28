Ryan Gosling: Seine Töchter sind seine strengsten Kritiker

Ryan Gosling gewährt seltene Einblicke in sein Familienleben mit Eva Mendes. Seinen neuen Film "Der Astronaut" hat er vor allem für seine Töchter gedreht - und die sind als Kritikerinnen offenbar gnadenlos ehrlich.
Ryan Gosling (45) muss keine Filmkritiken lesen, um eine ehrliche Einschätzung seiner Arbeit zu erhalten. Er hat schließlich zwei Töchter zu Hause. Der Hollywoodstar hat in einem Interview mit "Access Hollywood" ausgeplaudert, dass seine Kinder Esmeralda (11) und Amada (9) seinen neuen Sci-Fi-Film "Der Astronaut - Project Hail Mary" schon genauestens unter die Lupe genommen haben.