Ryan Coogler führt Regie: Danielle Deadwyler übernimmt Hauptrolle im Akte X-Reboot

Das mit Spannung erwartete "Akte X"-Reboot hat eine Hauptdarstellerin: Danielle Deadwyler spielt eine Hälfte des FBI-Agentenduos. Der Sender Hulu hat eine Pilotfolge bestellt, Regie führt Ryan Coogler.
Die Wahrheit ist immer noch irgendwo da draußen - und jetzt hat sie ein neues Gesicht. Wie "The Wrap" berichtet, steht die erste Hauptdarstellerin für das lang erwartete Reboot der Kultserie "Akte X" fest: "The Piano Lesson"-Star Danielle Deadwyler (43) wird die Leitung der FBI-Abteilung übernehmen.